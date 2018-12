El año político de Venezuela resumido en 12 noticias

Durante el año 2018 se registaron diversos acontecimientos que marcaron la historia venezolana. A continuación, un resumen de los hechos que impactaron a la opinión pública, nacional e internacional este año.

Enero: Muerte de Óscar Pérez

El lunes 15 de enero fue encontrado Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Junquito, quien en junio de 2017 se rebeló en contra del gobierno de Maduro al lanzar dos granadas en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde un helicóptero.

El ex funcionario publicó mediante las redes sociales una serie de videos en los que informó que estaba rodeado y negociando su entrega, y la de su grupo, con las autoridades.

Esa tarde, durante un operativo, Pérez y otras seis personas fueron ultimadas por cuerpos de seguridad. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, detalló que el grupo fue rastreado hasta la vivienda donde se hallaban luego de que un miembro del conjunto ofreciera una entrevista a un canal de televisión.

Febrero: Venezuela, el país más corrupto de latinoamérica

La organización Transparencia Internacional presentó un ranking del continente y precisó que Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica.

La presidenta de TI, Delia Ferreira, indicó que es "alarmante" la correlación entre los países con peores resultados en su clasificación y los que cuentan con peores niveles de protección para periodistas y activistas, los dos colectivos que se encargan principalmente de sacar a la luz los escándalos de corrupción.

En América Latina destacan por arriba, como es habitual en los últimos años, Uruguay y Chile, con 70 y 67 puntos sobre un máximo de 100, respectivamente, seguidos por Costa Rica (59) y Cuba (47).

En el extremo contrario de la tabla regional se encuentran Venezuela (18), Haití (22), Nicaragua (26), Guatemala (28), Paraguay, México, Honduras y República Dominicana (29).

Marzo: Anuncio de la reconversión monetaria

El jueves 22 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció una nueva reconversión monetaria en la que el bolívar fuerte sería sustituido por el bolívar soberano.

Para el cono monetario anunciado, se eliminarían tres ceros para lograr una “solución estructural y definitiva, para darle estabilidad al país”, detalló el mandatario.

Abril: OEA declara crisis de salud en Venezuela

Las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú solicitaron un debate en la Organización de Estados Americanos sobre la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en los países de la región. Las delegaciones de México y Argentina señalaron que la crisis humanitaria impacta a toda la región y es la principal razón por la que los venezolanos emigran.

Ambos países exhortaron a Maduro a aceptar la ayuda humanitaria, que ha sido ofrecida por diversos países y organizaciones internacionales.

Mayo: “Elecciones presidenciales”

El 20 de mayo se realizaron las “elecciones presidenciales” que fueron decretadas en enero por la asamblea nacional constituyente (ANC).

En los “comicios” no participó ningún representante de la oposición venezolana debido a que el proceso fue convocado por la ANC y no contaba con las garantías electorales necesarias, por lo que la comunidad internacional anunció que no reconocerían los resultados.

El día de las votaciones, se visualizó mediante fotografías compartidas en las redes sociales, que la mayoría de los centros de votación se hallaban vacíos.

Esa noche, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que el “ganador” de las “elecciones” fue Nicolás Maduro con 5.823.728 votos, mientras que Henri Falcón obtuvo 1.820.552 votos y Javier Bertucci capitalizó 925.042 sufragios.

Junio: Expatriación de Villca Fernández

El 14 de junio el ex preso político Villca Fernández, fue liberado y trasladado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar para su excarcelación.

Fernández, quien abordó un avión que tuvo como destino Lima, Perú, se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide desde el año 2016 por un mensaje publicado en su Twitter en contra de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Antes de la liberación de Fernández, en el centro donde se hallaba detenido, se registraron una serie de irregularidades cuando los presos tomaron el lugar para protestar por los muertos y los menores de edad torturados dentro de El Helicoide.

Julio: Gobierno reprobó en la ONU

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó que el gobierno de Venezuela fue reprobado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

“El Comité de Derechos Humanos de la ONU otorgó a Venezuela la calificación ‘D’, que corresponde a la cuarta de cinco categorías de evaluación del órgano, para medir su nivel de cumplimiento con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló en un comunicado.

El Comité recomendó al Estado venezolano mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios, eliminar el uso excesivo de la fuerza, prevenir y sancionar la tortura y la violencia contra la mujer, asegurar la independencia judicial, no someter a civiles a la justicia militar y proteger a periodistas, abogados, activistas y defensores de los derechos humanos.

Agosto: “Atentado” y Requesens

El sábado 4 de agosto durante la alocución del presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar, en Caracas, se registró una explosión a los alrededores del acto, por lo que la transmisión televisiva fue cortada abruptamente.

Maduro salió ileso del "atentado" con drones cargados de explosivos y culpó a la “ultraderecha” por el hecho.

Días después Maduro responsabilizó a Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el “atentado”.

“Sale referido otro dirigente de la oposición de los más locos y psicópatas. Un tal Requesens, que existe en la oposición, que llamó hace un año a que realizará una invasión del ejército de EE UU y ocupar a Venezuela”, dijo Maduro en cadena nacional.

Maduro mostró un video en el que se observó a uno de los "implicados" detenido, asegurando que Requesens participó en la operación en su contra.

Debido a la presunta implicación en lo ocurrido, Requesens fue detenido en su vivienda por funcionarios del Sebin.

Septiembre: Zapatero y el diálogo

El martes 19 José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español, arribó a Caracas para reunirse con miembros del gobierno.

El español aseguró que su visita pretendía “favorecer escenarios de posibles diálogos en un futuro inmediato".

Rodríguez Zapatero asumió el liderazgo como mediador internacional a favor de un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela pese a las críticas de sectores de la oposición venezolana y de la comunidad internacional, quienes aseguran que su mediación está inclinada hacia el chavismo.

Octubre: Lorent Saleh en libertad tras muerte de Albán

El lunes 8 de octubre Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, confirmó la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin de Plaza Venezuela.

El fiscal designado detalló que Albán solicitó ir al baño y se lanzó por la ventana del piso 10, la cual fue la primera versión de lo sucedido.

El dirigente de Primero Justicia fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar dos días antes de su muerte.

La segunda versión, llegó por parte del ministro Reverol quien declaró que Albán estaba en la sala de espera para ser trasladado a los Tribunales cuando se quitó la vida.

Días después, el viernes 12 de octubre, la comisión para la verdad de la ANC otorgó medidas sustitutivas de libertad a Lorent Saleh, quien llevaba cuatro años recluido en sedes del Sebin.

Saleh, al igual que Fernández, fue dejado en libertad y enviado a otro país. El destino del activista, fue España, desde donde ha denunciado las torturas a las que fue sometido.

Noviembre: Alejandro Andrade

El 27 de noviembre Alejandro Andrade, ex tesorero de la Nación y teniente retirado, fue condenado por una Corte Federal estadounidense a 10 años de prisión por corrupción.

El ex tesorero se comprometió a cooperar con la justicia estadounidense y no apelará la sentencia de la Corte.

El abogado de Andrade, que vinculó a Raúl Gorrín con los casos, detalló que el teniente retirado se benefició de 60 millones de dólares.

"El no recibió sobornos por mil millones de dólares. Se benefició de aproximadamente de 60 millones de dólares. Él no se benefició de los mil millones, solo de los 60 millones", señaló el jurista.

Diciembre: Asesinato en Canaima

Charly Peñaloza, indígena pemón de 21 años de edad, fue ultimado por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en un operativo ocurrido en la mina Arenal, sector en el que los indígenas practican la minería artesanal. En el operativo fue herido su hermano Carlos Peñaloza y otros dos indígenas.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, responsabilizó del suceso a "mafias asociadas a la oposición política venezolana" y lamentó la muerte del Peñaloza.

La diputada Delsa Solórzano, y otros dirigentes políticos, responsabilizaron al gobierno de Maduro por lo ocurrido.