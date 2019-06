Reportan bajones de luz en varias zonas de Caracas

Este martes en la mañana se registraron por lo menos dos apagones en varias zonas de Caracas.

Las fallas repentinas fueron reportadas por ciudadanos que en medio de alguna actividad se vieron afectados.

"Buenos días, gente. Es mi deseo, y viene con temor: creo que se aproxima un apagón. Ya ha habido varios bajones fuertes, y mi computadora se ha apagado dos veces. Desde temprano, estoy escribiendo y por dos veces olvidé guardar", dijo una usuaria.

El político Ramón Guillermo Aveledo afirmó: "Dos veces ha parpadeado la luz esta mañana. Memorias de marzo. Problemas causados por el grupito en el poder que no puede, no sabe o no quiere resolver".

Entre los sectores mencionados por la gente se encuentran Bello Monte, Los Palos Grandes, Chacao, Los Caobos, Los Cortijos y Los Dos Caminos. También hay reportes en Guatire y Guarenas.

