Apagón en Venezuela: el país vuelve a quedarse sin electricidad

Un nuevo gran apagón ha dejado a Venezuela sin electricidad.

La mayor parte del país amaneció este miércoles sin suministro, una situación que afecta también a la capital, Caracas, casi en su totalidad sin luz.

Esta nueva crisis eléctrica en el país comenzó el pasado lunes a media tarde, cuando gran parte del país se quedó sin electricidad.

El pasado 7 de marzo los venezolanos vivieron una situación similar que se prolongó durante casi una semana y tras la que no habían terminado de volver a la normalidad.

Como entonces, el gobierno de Nicolás Maduro ha culpado de lo ocurrido a un "sabotaje" perpetrado por "terroristas", aunque expertos en el sector y la oposición aseguran que los persistentes fallos de Corpoelec, la compañía eléctrica estatal, son consecuencia de años de falta de mantenimiento y de la "corrupción" de sus responsables.

En el apagón del 7 de marzo, Nicolás Maduro acusó directamente a Estados Unidos de llevar la acción contra Venezuela.

Ataque

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este miércoles la detención de 6 personas a las que se acusa de perpetrar un ataque contra la central hidroeléctrica del Guri, la infraestructura que suministra la mayor parte de la energía eléctrica al país, mientras que el vicepresidente, Jorge Rodríguez, difundió imágenes de las consecuencias de su supuesta acción.

El gobierno decretó el martes la suspensión de servicios públicos y actividades escolares, medida que prolongó al miércoles.

Desde que comenzó el actual episodio se han producido restablecimientos parciales del servicio en Caracas, pero apenas han durado unas horas y nunca han bastado para garantizar un suministro estable a toda la ciudad.

Cómo se vio desde el espacio el apagón masivo de Venezuela

En la medianoche de ayer, gran parte de la capital aparecía de nuevo iluminada, pero alrededor de las 5 de la madrugada volvió a quedarse de nuevo totalmente a oscuras.

El metro está cerrado desde el lunes, y los semáforos y el alumbrado público permanecen apagados, a pesar de que las farolas encendidas a plena luz del día son una imagen habitual en la capital venezolana.

De otros lugares del país llegan denuncias de que la situación es aún peor.

En Maracaibo, una de las principales ciudades del país, que sufre desde hace años la falta de electricidad a diario, crece la preocupación ante el temor a que se repita la ola de saqueos y violencia que se produjo en el anterior gran apagón.

De acuerdo con Netblocks, una plataforma dedicada a observar la conectividad global, un 91% de Venezuela está sin cobertura como consecuencia del apagón y la recuperación parcial que se venía registrando en las últimas horas se ha revertido tras la última recaída.

Urgent: New disruption identified in #Venezuela 40 hours after onset of national power outage; 91% of country now offline reversing partial recovery; incident ongoing #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/xA8ZRdmagc