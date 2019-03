Guaidó: Llegó el momento de recuperar Venezuela de punta a punta

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, informó este sábado, durante el encuentro ciudadano en la avenida Cedeño de Valencia, estado Carabobo, que recorrerá Venezuela y que los ciudadanos deben estar organizados para las próximas acciones.

"Vamos a visitar todos los estados posibles, son pasos para lograr el cese de la usurpación y recuerden que tenemos que llegar al centro del problema", dijo Guaidó.

El mandatario indicó que los venezolanos deben reclamar lo que es de la ciudadanía y aseguró que hay luz y esperanza para sacar adelante al país.

"Miren los rostros que tienen alrededor. Son rostros que han sufrido, son rostros que han atravesado días muy duros, pero son rostros de fe, de esperanza, de que tenemos la certeza de que llegó el momento de recuperar Venezuela de punta a punta", comentó.

El mandatario interino denunció la persecución en contra de Ronnie Villasmil, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo (UC) y miembro de la Red Nacional de Médicos, quien denunció la situación de los hospitales de Carabobo ante el equipo técnico enviado por Michelle Bachelet, alta comionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

Guaidó aseguró que Nicolás Maduro y sus allegados bloquean la ayuda humanitaria y persiguen a los periodistas creyendo que van a lograr intimidarlos.

"No le perdonan a Villasmil que haya denunciado la situación de los hospitales. Persiguen periodistas, los golpean, y creen que eso los va a callar e intimidar. No ha sido a través de persecución y represión que nos han detenido. No nos van a detener porque estamos más fuertes que nunca y determinados a lograr la libertad", comentó.

Además, el presidente interino se volvió a juramentar, junto a los carabobeños, para lograr la libertad de Venezuela.

Guaidó destacó que el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela ante el organismo. "Ayer el BID reconoció a la Constitución venezolana", afirmó.

El presidente de la Asamblea Nacional aseveró que mientras los venezolanos estén unidos, el proceso que atraviesa el país es indetenible. "No hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es la vuelta a casa. A Maduro ya el tiempo se le terminó. El juego cambió, el país cambió".

Guaidó señaló que el mundo sabe quien es él responsable del apagón que sufrió Venezuela y destacó que el país no seguirá financiando a Cuba.

"No vamos a seguir financiando a Cuba con petróleo venezolano. Se acabó la injerencia y el intervencionismo de la isla. Los venezolanos somos los que decidimos nuestro futuro", aseguró.

