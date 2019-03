Cicpc allanó casa de médico que mostró situación de hospitales en Carabobo

Ronnie Villasmil, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo (UC), denunció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron su vivienda, durante la noche del viernes, con la intención de detenerlo.

"En estos momentos me encuentro resguardado. Responsabilizo a Rafael Lacava y al usurpador Nicolás Maduro por lo que nos pase a mi familia y a mí", escribió Villasmil en su cuenta de Twitter.

El médico aseguró que "su único delito" fue mostrarle al equipo técnico enviado a Venezuela por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación de los hospitales de Carabobo.

"El Cicpc, órgano de represión política de Rafael Lacava, dejó en mi casa una citación a la cual debo asistir. Señora Bachelet: si me presento, mis derechos terminarán en una cárcel como el resto de los presos políticos de mi país", aseguró Villasmil.

El miembro de la Red Nacional de Médicos señaló que pedir respeto para sus pacientes es un acto de humanidad y no un delito.

