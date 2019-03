La Torre Eiffel apagó sus luces en honor a las víctimas de Christchurch

La Torre Eiffel en París, Francia, apagó sus luces este viernes en homenaje a las víctimas que murieron durante un tiroteo en Nueva Zelanda.

“Para rendir tributo a las víctimas de Christchurch en Nueva Zelanda, apagaré mis luces más temprano hoy, antes de medianoche”, indicó la cuenta de Twitter de la Torre Eiffel.

En el incidente resultaron 49 personas muertas, el principal sospechoso fue identificado por las autoridades como Brenton Tarrant, de 28 años de edad.

A Tarrant se le responsabiliza por la masacre perpetrada en la mezquita Al Noor de la ciudad de Christchurch. El sujeto publicó un “manifiesto” de 37 páginas en el que invocaba motivos racistas y xenófobos para el ataque.

Transmitió en vivo por Facebook el ataque en la mezquita de Al Noor, por lo que le fue imputado del delito de asesinato.

���� To pay tribute to the #Christchurch victims in New Zealand ����, I will turn off my lights earlier tonight, before midnight. #EiffelTower



�� Jean-Baptiste Gurliat pic.twitter.com/wNK99ANhHI