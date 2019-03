Jesús Luzardo no estará en el roster inaugural de los Atléticos de Oakland este año, lo que no significa que esta no vaya a ser esta su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

El lanzador venezolano nacido en Perú y criado en Estados Unidos no viajará a Japón para la serie de comienzo de zafra ante los Marineros de Seattle. El manager Bob Melvin ha decidido hacer el periplo a Tokio con una dotación extra de relevistas. Por ello, los candidatos a completar la rotación se quedarán en Arizona, trabajando en el Spring Training, incluyendo al zurdo de apenas 21 años de edad, actual prospecto número uno de su organización.

Un calendario inusual hará que los dos clubes occidentales den inicio al torneo el 20 de marzo, como un acto promocional para captar al público asiático, mientras las demás divisas disputan los juegos de exhibición. Los viajeros regresarán luego a este continente y continuarán con su preparación habitual de pretemporada.

El alto mando de los A’s ha señalado desde finales de 2018 que no tienen planteado postergar el estreno de Luzardo en las Mayores, pese encontrarse hace 12 meses en Clase A y a diferencia de lo que hicieron los Yanquis de Nueva York con Gleyber Torres y los Bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr., aunque eso signifique perder un año adicional de exclusividad sobre su contrato.

“No hay razones para no dejarlo en la rotación, si demuestra estar listo”, ha dicho David Forst, gerente general de los paquidermos, a varios medios de comunicación, incluyendo MLB.com.

Melvin admite que está cautivado por la madurez del limeño, hijo de zulianos. Pero también es un entusiasta de las herramientas que tiene el siniestro, con tres pitcheos de primera que, sostiene, ya tienen factura de Grandes Ligas: la recta, que toca las 97 millas por hora, el cambio y la curva.

Esa será la clave del éxito de Luzardo en la gran carpa, afirma el piloto.

“Cuando tienes tres envíos como esos, si un día no te sientes bien con alguno, todavía tienes dos más con los que trabajar”, razonó Melvin.

El timonel agregó otro aspecto que será crucial en la carrera del prospecto número uno de Venezuela en este momento: “Hay una buena diferencia de velocidad entre la recta y el cambio, pero ambos lanzamientos lucen exactamente iguales en todo lo demás”.