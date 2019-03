Los Gigantes fueron subyugados por el prospecto Jesús Luzardo

La jornada dominical de los Spring Trainning en la MLB sirvió una vez más para que Bob Melvin, manager de los Atléticos de Oakland, y todo su cuerpo técnico observara una vez más el potencial de su joya más preciada: Jesús Luzardo.

Y como ya ha sido costumbre esta primavera el joven serpentinero peruano-venezolano no defraudó a sus espectadores y tampoco a los aficionados que acudieron al Honokam Stadium de Arizona a presenciar su apertura frente a los Gigantes de San Francisco, a quienes derrotaron 5 a 4.

El zurdo, que de acuerdo con múltiples reportes desde el propio desierto estadounidense trabajó con rectas de hasta 97 millas por hora, tuvo un inicio dubitativo. Regaló una base por bolas y permitió un par de sencillos en el primer inning, con los que recibió su primera carrera limpia de la pretemporada.

Fue ese el único daño que recibió Luzardo. Recompuso su postura en la lomita para luego ejercer un dominio casi absoluto frente a los paleadores colosos, que solo lograron pegarle un par de imparables más, sin consecuencias, y fueron abanicados hasta en cinco oportunidades.

Al final el novel escopetero se marchó con cuatro entradas y un total de 62 pitcheos, la mayor cantidad en lo que va de primavera. Para su infortunio, la ofensiva de los Atléticos no respondió durante su labor y no pudo obtener la decisión ganadora.

Aunque restan poco menos de tres semanas para el inicio de la campaña regular de las mayores, además de otras pruebas más por delante, las posibilidades de que Jesús Luzardo se haga con un lugar en la rotación de Oakland se van ampliando, en gran parte por su rendimiento y en otra por la ausencia de brazos de calidad que puedan impedir que su estreno deba retrasarse.

Distinta suerte

En el partido el también pitcher Yusmeiro Petit entró en escena por los Atléticos, pero corrió con una suerte dispar a la de su coterráneo. En un inning recibió tres inatrapables y otorgó un pasaporte a la inicial que se tradujeron en un par de carreras. Hizo abanicar a a uno y su efectividad se ubicó en 12.46.

Por los Gigantes actuaron hasta cuatro venezolanos. Yangervis Solarte se fue de 3-1 al igual que Pablo Sandoval, quien se llevó uno de los ponches de Jesús Luzardo. Mientras que Gerardo parra y Breyvic Valera se marcharon en blanco en tres y un turno, respectivamente.