Prospecto Jesús Luzardo sorprende a todos por su dominio y sangre fría

Cada salida del venezolano Jesús Luzardo causa mayor impacto en el alto mando de los Atléticos de Oakland, y la posibilidad de verle en la rotación inaugural de ese equipo parece cada vez más clara.

Bob Melvin, manager de los californianos, elogió al prospecto número uno de su organización (y de Venezuela) después de verle trabajar el martes, cuando pintó de blanco a los Rangers de Texas durante casi tres innings, consiguiendo seis de los ocho outs por la vía del ponche.

“Esperarías verle nervioso, es su primer Spring Training de Grandes Ligas, y sin embargo, no hemos visto ni asomo de eso”, declaró Melvin al sitio oficial de los paquidermos en MLB.com, luego de la tercera incursión del pitcher zurdo.

Luzardo tiene 0.00 de efectividad y 10 ponches en 5.2 innings. En esta ocasión ni siquiera permitió hits y dio otro paso en el camino que lleva a su graduación.

“Me sentí muy bien”, declaró el hijo de zulianos, nacido en Lima, entrevistado por el diario San Francisco Chronicle y otros medios. “Pude recuperar mi rutina y me sentí un poco más confiado. Pero no me gustó para nada haber dado dos bases por bolas. Ese no soy yo”.

Respuestas así alimentan la sensación positiva de Melvin y el chance real del tirador, que hace menos de un año se encontraba apenas en Clase A.

“Cuando llega al dugout, entre innings, se nota que está en total conocimiento de lo que está pasando, conversa con sus catchers, con sus coaches”, resaltó el estratega.

Luzardo perdió casi una semana por causa de una virosis, pero pudo hacer 51 pitcheos en su regreso. Todo va bien con él hasta ahora.

David Frost, gerente general de los Atléticos, reiteró en MLB.com lo que ha dicho durante semanas: “No lo descartamos. Si demuestra que es lo suficientemente bueno, no veo razón para que no forme parte de la rotación. Lo he señalado varias veces. Obviamente, sería un gran salto para alguien con tan pocos innings en Triple A. Pero va a tener todo el Spring Training para probarse”.

Al recluta apenas le han dado dos hits en lo que va de pretemporada.