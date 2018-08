Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que magnitud de sismo fue de 7.3

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó este martes que la magnitud de la actividad sísmica en Yaguaraparo, estado Sucre, fue de 7.3 y tuvo 123.2 kilómetros de profundidad.

El USGS señaló en un reporte que en Yaguaraparo y El Pilar tuvo una magnitud de 7. En Cariaco, Carúpano, Irapa, Río Caribe y Maturín se registró la actividad sísmica en 6. En Caracas y Maracay el sismo se sintió en 3.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reseñó que el temblor tuvo una magnitud de 6.3. Hasta el momento no se registran víctimas.

