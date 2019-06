Manuela Bolívar anunció concentración este viernes frente a sede del PNUD

Manuela Bolívar, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, anunció este miércoles que el viernes 21 varias organizaciones no gubernamentales se concentrarán frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, a partir de las 11:00 am.

Bolívar afirmó en rueda de prensa que se realizarán varios actos simbólicos en la avenida Francisco de Miranda, específicamente frente a la Torre HP, para honrar a las víctimas de la crisis humanitaria.

“Sin duda alguna esto será una ofrenda a cada uno de nuestros niños que murieron en el J. M. de los Ríos, bien sea porque no se logró un trasplante o porque no había antibióticos. Es una ofrenda a cada uno de los niños que han muerto en los barrios porque fue insuficiente el alimento. Será una ofrenda a esas madres que han tenido que enterrar a sus hijos, pero también será una ofrenda para esos niños que no queremos que mueran”, expresó la diputada.

