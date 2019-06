Interrupción de Internet también afecta servicios telefónicos

NetBlocks, organización no gubernamental que se dedica al estudio de la seguridad en Internet, denunció este jueves que la interrupción en el servicio de Internet en Venezuela afecta la señal de las líneas telefónicas y de los proveedores privados del servicio.

La organización indicó en Twitter que las fallas en compañías de telecomunicación se generaron en las últimas horas de este jueves.

Los usuarios de los proveedores de líneas telefónicas y de Internet reportaron en las redes sociales la caída de la señal de esas plataformas. El motivo sería, según fuentes, el corte de una fibra.

En los últimos meses, numerosas organizaciones han denunciado el bloqueo de los sistemas de comunicación en el país como estrategia del oficialismo para censurar los portales de información, así como las declaraciones de la oposición en las redes.

Confirmed: Internet outage in #Venezuela affecting #Digitel (total) and #Supercable (partial) from 3:00 pm UTC / 11:00 am VET following four hours of instability; sources report fiber cut �� #6Jun pic.twitter.com/9kgkZisd4S