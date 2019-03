Pompeo: Cortaremos hasta el último tentáculo de la corrupción de Maduro

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo este sábado que el gobierno estadounidense recortará definitivamente las acciones de Nicolás Maduro para impedirle ejecutar más actos de corrupción.

“Vamos a recortar hasta el último tentáculo del sistema de corrupción ejecutado por Nicolás Maduro para robar a los ciudadanos de venezolanos de su riqueza”, señaló Pompeo en su Twitter.

El secretario destacó que el gobierno de EE UU continuará con su labor para recuperar la democracia en el país. “Las personas de Venezuela serán libres”, exclamó.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó este viernes que Pompeo fue consultado para ejecutar las sanciones dirigidas al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y a los aliados que se dictaron en la mencionada fecha.

We’ll sever every last tentacle of #Maduro’s many corrupt schemes to rob the people of #Venezuela of their nation’s wealth. The Venezuelan people will be free. #EstamosUnidosVE https://t.co/EbRpJEQYu9 pic.twitter.com/q07r5OT8q7