John Bolton: Bandes es para el sector financiero lo que Pdvsa al petrolero

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, indicó este viernes que las sanciones impuestas sobre el Banco de Desarrollo Económico y Social, y a sus filiales, afectarán cualquier intento de movimiento de divisas de por parte Nicolás Maduro.

“El Banco Bandes es para el sector financiero venezolano lo que PDVSA es para su sector petrolero. Esta acción afectará gravemente a cualquier intento de movimientos de divisas de maduro y sus compinches que avancen. No pruebe la resolución de esta administración.”, afirmó Bolton en su cuenta de Twitter.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó hoy al Banco de Desarrollo Económico y Social y a sus filiales, debido a la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del Despacho de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó.

“La OFAC está sancionando al Bandes y cualquier entidad que el Bandes posea, directa o indirectamente, un interés de 50% o más para operar en el sector financiero de la economía venezolana, luego de una determinación del secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en consulta con el secretario de Estado Michael Pompeo, de que las personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones", indicó la OFAC.

