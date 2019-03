Estados Unidos sancionó al Bandes por la detención de Marrero

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al Banco de Desarrollo Económico y Social y a sus filiales, debido a la detención arbitraria de Roberto Marrero, jefe del Despacho de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó.

"La OFAC está sancionando al Bandes y cualquier entidad en la cual el Bandes posea, directa o indirectamente, un interés de 50% o más para operar en el sector financiero de la economía venezolana, luego de una determinación del secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en consulta con el secretario de Estado Michael Pompeo, de que las personas que operan en el sector financiero de Venezuela pueden estar sujetas a sanciones", indicó la OFAC.

Marrero fue detenido durante la madrugada de este jueves por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Su vivienda fue allanada por los agentes que forzaron la puerta de la casa.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, condenó la detención de Marrero y aseguró que responsabilizarían a los involucrados.

"Estados Unidos condena las incursiones de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino, Juan Guaidó. Llamamos a su liberación inmediata. Vamos a responsabilizar a los involucrados", escribió en la red social.

