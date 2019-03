Guaidó: El régimen es tan inútil que tiene una guerra eléctrica imaginaria

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que Nicolás Maduro y sus seguidores tienen una guerra eléctrica “imaginaria”.

“Este régimen es tan inútil que tiene una guerra eléctrica imaginaria y la perdieron en tres días”, comentó en una sesión de la Asamblea Nacional.

De la misma forma consideró que el problema del sector eléctrico del país no se solucionará hasta que Nicolás Maduro salga del poder.

“Es evidente que no habrá solución al problema eléctrico mientras usurpen funciones”, agregó.

Asimismo, criticó la teoría de que un sabotaje eléctrico dejó sin luz a 21 estados del país este lunes y consideró que Maduro no confía en las Fuerzas Armadas de Venezuela.

“Ahora es un sabotaje cuando ellos tienen militarizadas cada una de las instalaciones eléctricas. Pareciera que no confían en las Fuerzas Armadas porque traen fuerzas extranjeras a Venezuela”, dijo.

Señaló que los militares rusos que llegaron al país no trajeron plantas eléctricas, ni técnicos especializados para El Guri, ni plantas alternativas para atender los equipos que estaban dañados.

“No trajeron ayuda humanitaria. No confían en los organismos de seguridad del Estado. No les importa que el pueblo no tenga luz”, aseguró.

Por otro lado, garantizó que los funcionarios militares de las Fuerzas Armadas no pueden solucionar el problema actual del sector eléctrico.

“Señores de la Fuerza Armada, tienen muy claro el origen del problema, ¿van a seguir escondiendo al usurpador?”, preguntó.

El presidente interino de la AN finalizó su participación en la sesión con la afirmación de que el mal mantenimiento y la corrupción son las causas de los apagones que se han registrado en el país.

“Es el momento de dar el paso definitivo hacia la transición de Venezuela”, dijo.