El presidente interino Juan Guaidó aseguró que la ilegítima asamblea nacional constituyente no se atrevió a utilizar la palabra allanamiento en el decreto “aprobado” este martes.

“Se siguen equivocando cuando piden paredón, cuando ni siquiera se atreven a poner ‘allanamiento’ en el decreto. ¿Por qué cambian la denominación en el decreto constituyente?, porque tienen miedo. Creen que parapeteando un decreto van a evadir la responsabilidad histórica que tienen en este momento”, manifestó Guaidó en una asamblea con vecino de su comunidad.

El mandatario aseguró que el oficialismo piensa que atacando a su entorno logrará detener su lucha por alcanzar el cambio en el país.

“Creen que atacando a mi entorno van a detener la esperanza de cambio en Venezuela. Me secuestraron el 13 de enero, y aquí estoy; me dijeron que me iban a ‘poner los ganchos’, y aquí estoy. Ayer mandaron a unos paramilitares a dispararnos, y aquí estamos”, expresó.

Guaidó dijo que en el caso hipotético de que fuera secuestrado por el régimen, existe una hoja de ruta con las próximas acciones que se seguirán.

“En caso de que me secuestren, están dejadas la ruta, las instrucciones y el plazo para la lucha. No queríamos haber llegado a este momento. Hablamos del 187 y la responsabilidad de proteger, pero sabemos que eso depende de nuestros aliados. Lo que depende de nosotros es mantenernos unidos y movilizados”, dijo.

El presidente interino dijo que el régimen puede continuar por la ruta que ha elegido, pero deberá estar dispuesto a afrontar las consecuencias que ello acarree.

“Creían a lo mejor que me iba a ir o que iba a ser sencillito, pero no. Si quieren avanzar, háganlo, pero esperen las consecuencias”, expresó.

Guaidó informó que luego de la decisión de "allanar su inmunidad parlamentaria", ha sido contactado desde el exterior, donde existe preocupación por lo que está ocurriendo.

"Ya se han comunicado conmigo decenas de cancilleres y presidentes preocupados por la situación. La cooperación internacional es un hecho", dijo.

