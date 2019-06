El gobierno de Canadá eliminó al general venezolano Manuel Ricardo Cristopher Figuera de su lista de sancionados por alzarse contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, mientras desempañaba el cargo de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá anunció la eliminación de Figuera de la lista porque “ha roto filas con el régimen de Maduro y ha pedido un cambio en Venezuela”.

Además, invitan a “otros que creen en la democracia para el pueblo venezolano a seguir su ejemplo”.

Con tan solo seis meses en el cargo, Figuera participó en la sublevación militar del pasado 30 de abril, según denunció Gerardo Márquez, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego del hecho, Gustavo González López fue restituido en la dirección del Sebin.

Aparte de Canadá, Estados Unidos informó a principios de mayo que levantará las sanciones que se impusieron en contra del general y con los mismos argumentos que el gobierno canadiense.

En el año 2007, Figuera fue subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Además, fue edecán del presidente Hugo Chávez por doce años; director gerente de la Inversora Ipsfa, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Venezolana; y jefe de la Unidad de Planificación y Contratación de la Gerencia de Logística de esa instancia.

Actualmente, se encuentra en Colombia y está cooperando con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según dijeron a Univisión Noticias varias fuentes en Washington y Bogotá que están al tanto de su paradero.

