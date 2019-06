Pence y Vecchio participarán en despliegue de misión humanitaria

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, y Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, participarán este martes en el despliegue de una misión humanitaria del Comando Sur que atenderá a los venezolanos afectados por la crisis del país.

La información fue publicada en Twitter y confirmada por el funcionario estadounidense. “Mañana viajaré a Miami, Florida, para recorrer el buque USNS Comfort mientras se embarca a América Latina y el Caribe para abordar la crisis humanitaria que Maduro creó”, indicó Pence.

Agregó que la misión durará aproximadamente cinco meses y que la partida podrá ser vista en vivo en las redes sociales.

Vecchio agradeció el apoyo del gobierno de Donald Trump para la restauración de la democracia en Venezuela.

“Bajo las órdenes de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado más de 213 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos afectados por la brutal dictadura”, indicó Pence este lunes.

Tomorrow I am traveling to Miami, FL to tour the USNS Comfort as it embarks on a five month deployment to Latin America & the Caribbean to address the humanitarian crisis Maduro created & strengthen our partnerships.



Maduro must go so democracy and prosperity can return!