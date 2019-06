EE UU donó más de 213 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, otorgó este lunes más de 213 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela.

La información fue confirmada por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en Twitter. “Bajo las órdenes de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado más de 213 millones de dólares en ayuda humanitaria para los venezolanos afectados por la brutal dictadura”, indicó.

El mandatario reiteró su respaldo al gobierno de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y a los ciudadanos del país.

Las declaraciones de los dirigentes de Estados Unidos surgen después del escándalo sobre la malversación de fondos de ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia.

El presidente interino solicitó una auditoría mundial con respecto a las denuncias de corrupción por parte de sus representantes en Colombia. Además, indicó que el caso será procesado por la Fiscalía colombiana.

