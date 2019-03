Países acordaron uso de Curazao como centro de ayuda para Venezuela

Países Bajos y Estados Unidos firmaron un acuerdo este viernes para utilizar el territorio de Curazao como centro de distribución de ayuda humanitaria para Venezuela, así lo informó Eugene Ruggenaath, el primer ministro de esta isla holandesa en su twitter.

La decisión se tomó, luego de una reunión que calificó como "exitosa" con Pete Hoekstra, embajador de EE UU ante los Países Bajos.

Juan Guaidó, presidente interino y de la Asamblea Nacional, junto con el apoyo de varios países intento ingresar ayuda humanitaria al país el pasado 23 de febrero; sin embargo, el evento solo dejó tres de los cuatro camiones quemados y varios heridos tanto en la frontera colombiana como la brasileña.

Previamente, también anunció que Curazao sería uno de los centros de acopio para la ayuda humanitaria necesaria para atender a más de 300.000 venezolanos en estado crítico.

Nicolás Maduro se ha negado en reiteradas ocasiones la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, a pesar de una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos y medicamentos y la hiperinflación.

Países Bajos y Estados Unidos forman parte del grupo de más de 50 países que reconocen a Guaidó como encargado de Venezuela desde el 23 de enero.

After a successful visit of Ambassador @petehoekstra, the United States of America and the Kingdom of the Netherlands signed an agreement, detailing the access and use of our facilities in Curaçao as a humanitarian hub for aid to the people of Venezuela. pic.twitter.com/uNh41xHlVh