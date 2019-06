Marco Rubio aseguró que Obama se opuso a imponer sanciones a Venezuela

El senador de Florida, Marco Rubio, criticó la publicación de Joe Bidem, ex vicepresidente de los Estados Unidos, en la que reprueba la gestión de Donald Trump.

La nota publicada en el Miami Herald afirma que "Trump ha juzgado mal lo que se necesitará para devolver la democracia a Venezuela, y como su creciente beligerancia amenaza a la coalición internacional de más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela".

A lo que Rubio raccionó "Aquí hay un recordatorio de cómo el gobierno de Obama-Biden se opuso a las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y luchó contra nosotros durante casi dos años".

El senador Rubio hizo su racción pública a través de su cuenta en Twitter este lunes.

Biden attacks Trump administration policy on #Venezuela:https://t.co/jX5dMb7BYJ



But here is a reminder of how the Obama-Biden administration opposed any sanctions against the #MaduroRegime & fought us on it for almost two years:https://t.co/TVfuQjntx8