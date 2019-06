Bolton: Seguiremos tomando medidas más duras hasta que Maduro deje el poder

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, aseguró este sábado que el gobierno de Estados Unidos está comprometido con la transición democrática que se está llevando a cabo en Venezuela y que continuará con sus labores hasta que Nicolás Maduro deje el poder.

El funcionario hizo alusión a la entrevista que le hizo una cadena de televisión hispana a Donald Trump, en la que fue interrogado sobre su posición con respecto a la crisis en Venezuela.

“Trump tuvo una buena entrevista con José Diaz-Balart, de Telemundo, en la que habla sobre la crisis en Venezuela. El presidente reiteró su inequívoco apoyo a la transición democrática y aseguró que seguirá tomando medidas más drásticas hasta que Maduro salga del poder”, señaló.

En la entrevista con el periodista de Telemundo, el mandatario estadounidense calificó de horrible la situación de la nación, y destacó las acciones de Cuba por ser responsables de lo que acontece en Venezuela.

.@POTUS had a great interview w/ @TelemundoNews's @jdbalart where he spoke on the crisis in Venezuela. The President reiterated his unequivocal support for a democratic transition & that we'll continue taking tougher measures until Maduro’s usurpation ends https://t.co/xoYDZd6s4t