John Bolton: Maduro está oculto en un búnker custodiado por cubanos

John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, señaló este miércoles que Nicolás Maduro permanece oculto en un búnker militar en compañía de sus aliados y agentes cubanos mientras que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, motiva a los ciudadanos a protestar en las calles.

“El presidente interino, Guaido, conduce con valentía al pueblo venezolano por las calles, mientras que Maduro se esconde en un búnker militar en algún lugar, rodeado de sus supervisores cubanos y amigos corruptos. Guaido muestra el coraje de un líder; Maduro no es más que un autócrata cobarde”, señaló Bolton en Twitter.

El asesor de seguridad estadounidense respaldó las acciones de calle que ha convocado Guaidó, en las que los venezolanos han mostrado su rechazo contra Maduro y han exigido la restitución de la democracia en el país.

Durante los hechos ocurridos este martes, Bolton instó a Vladimir Padrino López y a Maikel Moreno a aceptar la amnistía presentado por Guaidó y repudiar las acciones de Maduro. Las declaraciones las realizó después de la aparición de Guaidó junto a Leopoldo López en el distribuidor Altamira junto a agentes de la seguridad nacional.

Interim President Guaido bravely leads the Venezuelan people through the streets, while Maduro hides in a military bunker somewhere, surrounded by his Cuban overseers and corrupt cronies. Guaido shows the courage of a leader; Maduro is nothing but a cowardly autocrat. pic.twitter.com/1PCp5dvL4X

The people of Venezuela continue to make it clear they are done with Maduro and are taking to the streets to loudly and unequivocally demand the return of their democracy and prosperity from the corrupt dictatorship that stole it from them. We stand with the people of Venezuela.