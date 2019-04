Bolton a Padrino López y Maikel Moreno: Esta es su última oportunidad 

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dirigió unas palabras a Vladimir Padrino López, Iván Hernández y Maikel Moreno, y les aseguró que el tiempo de los funcionarios de Nicolás Maduro ha terminado.

"Se acabó su tiempo. Esta es su última oportunidad. Acepten la amnistía del presidente interino, Juan Guaidó, y protejan la Constitución. Retiren a Maduro, y los retiraremos de nuestra lista de sanciones. Quédate con Maduro, y baja con la nave", escribió el representante estadounidense luego de finalizar una declaración a la prensa.

Este martes en la madrugada se registró un alzamiento civil y militar en Venezuela, el cual fue liderado por Guaidó y el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, quien fue liberado por militares.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó que no cree "que el régimen de Nicolás Maduro tenga apoyo de las fuerzas militares". "Esto claramente no es un golpe de Estado. Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela", señaló.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.