Córdoba demandará a ex jefe del Sebin: “No tengo contacto con Santrich”

La ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba desmintió este viernes las declaraciones del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quien aseguró que Jesús Santrich, ex líder de las FARC, se habría hospedado en una vivienda registrada a nombre de Córdoba en Caracas.

“Ha trascendido en los medios un rumor difundido por parte del señor Manuel Cristopher Figuera. Lo que él ‘dice que le dijeron’ es totalmente falso. No tengo ninguna casa en Venezuela, no tengo contacto con el señor Santrich y no tengo idea de donde se encuentre”, escribió en Twitter.

Córdoba explicó que tiene dos meses en Europa atendiendo asuntos personales y que giró instrucciones a sus abogados para emprender una acción legal contra el general por considerar que se hizo partícipe de una ola de rumores que ponen en riesgo su seguridad y la de sus familiares.

“Responsabilizo al señor Manuel Cristopher Figuera por difundir este rumor que pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Ya he dado poder a mis abogados para que denuncien penalmente al Sr. Manuel Cristopher Figuera y para que lo llevan a responder ante una corte en Miami por el daño que me ha hecho”, finalizó.



El general Cristopher Figuera, reveló en una entrevista a Efe que Córdoba tiene un apartamento a su nombre en Fuerte Tiuna y que sus informantes le dijeron que hace tres días vieron a Santrich en el lugar.

Jesús Santrich, ex jefe guerrillero y representante a la cámara de FARC, escapó de Colombia momentos en el que la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de aprehensión en su contra por no presentarse ante una audiencia tras las investigaciones que se llevan a cabo por sus participación con el narcotráfico.

Interpol activó una alerta roja y una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita su captura.

