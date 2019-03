Las fotos de Jennifer López sin retoques que impactaron en redes sociales

La cantante y actriz Jennifer López sorprendió luego de que se difundieran imágenes de su cuerpo sin haber sido retocadas.

En las fotografías la Diva del Bronx, que recientemente se comprometió con el ex pelotero Alex Rodríguez, luce un traje de baño lila de dos piezas en la isla de Bahamas.

Durante las vacaciones en el Caribe, Rodríguez le propuso matrimonio a JLo. "Ella dijo que sí", fue el breve mensaje que publicó Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Antes de la propuesta, el ex beisbolista expresó que "un alma gemela no es alguien que te completa. No, un alma gemela es alguien que te inspira a completarte tú mismo. Un alma gemela es alguien que te ama con tanta convicción, con tanto corazón, que es casi imposible dudar lo capaz que eres de convertirte exactamente en quien siempre quisiste ser".