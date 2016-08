Daniela Cabello fue vista de compras en Madrid

Daniela Cabello, hija del diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, fue fotografiada en el centro comercial Xanadú, ubicado a las afuera de Madrid , España, según reseñaron medios a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo indicado por el sitio web, la joven se encontraba junto a dos amigas en la cadena nacional Marypa.





Foto: La Caraota Digital

Foto: La Caraota Digital





Ante la divulgación de las fotografías en las redes sociales, los usuarios de la plataforma web Twitter reaccionaron al respecto:





Yo no quiero los dólares de Daniela Cabello, quiero una economía que me permita comprarme lo que me de la gana con Bolívares

No comentare nada sobre Daniela Cabello... Simplemente diré que sigan los pendejos apoyando a estos dirigentes.

Apostaría cualquier cosa a que Daniela Cabello no anda viajando con cupo viajero, si es que tal cosa aún existe

