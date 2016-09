Min-Servicios Penitenciarios no ha firmado traslado de presos de PoliTáchira que tienen rehenes a dos policías

12 privados de libertad de más de 20 que desde el jueves en la tarde mantienen como rehenes a dos agentes de PoliTáchira en el Cuertel de Prisiones de ese organismo regional de seguridad, expresaron nuevamente su disposición de ser trasladados al Centro Penitenciario de Aragua. Sin embargo, el cambio de los presos no se ha hecho efectivo, por la falta de una firma de la ministra de Servicios Penitenciarios, María Iris Varela, según informó Ramón Cabeza, comisionado de Seguridad Ciudadana de la gobernación del Táchira, a parlamentarios regionales.

“Nos reunimos con el coronel Cabeza quien nos manifestó que ya estaba todo listo, traslado y petitorio que habían hecho los privados de libertad. Ya se tiene todo listo: transporte, logística, responsables para hacer el traslado a Tocorón. Se quedó en que sería a las 6 am del domingo. Lamentablemente no se ha hecho el traslado porque según el coronel Cabeza, falta la forma de la señora ministra Iris Varela. Me parece, desde todo punto de vista, una falta de seriedad”, dijo Gustavo Delgado, diputado del bloque democrático al Consejo Legislativo del Táchira.

Abelardo Díaz, ex diputado tachirense a la Asamblea Nacional, señaló que según información suministrada por los mismos agentes policiales, en el Cuartel de Prisiones de PoliTáchira, lugar, donde deberían permanecer las personas hasta 48 horas previo a su audiencia de presentación, el hacinamiento es de gran magnitud. En el lugar, hay procesados y penados que deberían estar en centros penitenciarios.

“Ese sitio es para reclusión preventiva. Los funcionarios policiales dicen que hay 10 veces más de personas allí que la capacidad que tiene ese centro de reclusión primaria”, indicó Díaz.

Dijo que la fotografía de los familiares de los privados de libertados que decidieron acompañar a sus parientes y los dos agentes policiales que fueron tomados como rehenes, fue facilitada por uniformados de la misma institución.

El viernes se había acordado el traslado a Tocorón pero los privados de libertad se retractaron, extendiéndose las negociaciones hasta hoy.