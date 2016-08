Diputado José Brito: Nada detendrá que lleguemos a Caracas

Este domingo, el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito, inició un caminata con destino a Caracas junto a 40 jóvenes, saliendo desde El Tigre en Anzoátegui. Pero fueron retenidos por funcionarios de la Guardia Nacional en la alcabala Los Mesones antes de llegar a Barcelona, donde los despojaron a todos de sus cédulas de identidad, inclusive al parlamentario.

“Estamos en presencia de un atropello, me quitaron mi credencial, pasan por encima de mi inmunidad, a los minutos me la devuelven, pero nos dejan a todos sin nuestros documentos personales. Los funcionarios de la GN lo únicos que dicen es que reciben órdenes de arriba, pero aquí el que está ejecutando acciones es el Sargento Cedeño, al que hago responsable de lo que le ocurra a los tres hombres de nuestro equipo a quienes se llevaron presos por estar manejando los tres vehículos que nos acompañaban y que llevaban nuestra hidratación y pertenencias”, denunció el parlamentario.

Asimismo, destacó “nos dicen que hoy no nos van a devolver nuestras cédulas, que nos vallamos, porque y que nos están revisando en interpol, un gran atropello es lo que estamos enfrentando, pero que les quede claro que no nos van a sacar de nuestro carril, nosotros continuaremos a la capital y participaremos en la Gran Toma de Caracas, el miedo no está de nuestro lado, sino de aquellos que temen perder el poder porque carecen del apoyo popular, esos uniformados deberían es estar del lado del pueblo y no protegiendo a un narcorégimen”.

Finalmente, el legislador José Brito informó que los tres vehículos fueron puestos a la orden de Fiscalía. “Desde que salimos de El Tigre nos venían siguiendo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los mismos que desde anoche andaban rondando mi residencia, pretendiendo intimidar, pero no impedirán que el pueblo venezolano los revoque, y sepan bien, a Caracas llegamos le guste o no a Nicolás Maduro y a su grupito de enchufados miedosos”, resaltó Brito.

Con información de Nota de Prensa.