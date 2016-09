Asesinaron al del padre y al hermano de Miss Sucre 2015

El padre de Maydeliana Diaz, Manuel Felipez Días de 51 años de edad y su hijo de 12 años de edad fueron asesinados y dejados dentro de un congelador en su casa en la urbanización San Fernando 2000, parroquia Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, reseña el portal Sumarium.

Los homicidas ingresaron a la vivienda para llevarse unos objetos de valor.

Díaz, que se desempeñaba como comerciante, vivía solo y su hijo, quien murió por asfixia mecánica, se encontraba en el lugar de vacaciones.

“El día de ayer me dieron una terrible noticia, mi papá y mi hermanito fueron víctimas de un robo, el cual les propicio la muerte”, escribió la joven a través de su cuenta de Instagram donde publicó una imagen de sus familiares.

“Mi hermanito era tan solo un niño de 12 que estaba empezando a vivir y mi padre era un gran hombre trabajador. Lo único que les pido a ustedes es que me ayuden a hacer justicia porque no puede quedar impune… No quiero que otras familias en Venezuela pasen por este dolor tan grande que es perder dos seres queridos… MFDL y MFDP los amé con todas las fuerzas de mi alma. Espero que Papá Dios los tenga a ambos a su lado”, agregó.