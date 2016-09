Asesinaron a anciana para robarla en su apartamento en Chacao

Quince días después del asesinato de Manuel Barrios, de 84 años de edad, quien fue degollado por tres hombres que ingresaron a su vivienda para robarlo en El Marqués, la historia se repite con otro escenario y otra víctima. Se trata de Luisa Castelo Baldomir, de 88 años. Presuntamente la estrangularon en el interior de su apartamento, situado en el tercer piso del edificio Caurimare en la calle Sucre de Chacao.

Castelo Baldomir vivía sola y no tenía hijos, pero era apreciada por vecinos y comerciantes de la zona, pues se destacaba por ser trabajadora y le gustaba ayudar a la gente. Pese a que nació en España, adoptó al país como suyo desde hace seis décadas. En el día bajaba a darle vueltas a su negocio para verificar que todo marchara bien. El lunes en la noche, después de que cerró el establecimiento, se fue a su casa. Al poco tiempo una vecina escuchó gritos que provenían de la habitación principal y luego observó que dos hombres salieron de la vivienda. No hay registros de los movimientos de los delincuentes dentro del edificio, dado que no había cámaras de seguridad.

Al detectar la actitud sospechosa de los hombres, la vecina llamó a Polichacao. Los funcionarios encontraron la puerta abierta de la residencia y cuando llegaron al dormitorio observaron el cuerpo de la anciana en posición fetal, de manos atadas y con una bufanda a la altura de la barbilla. El inmueble estaba desordenado; las gavetas, abiertas; los documentos, regados. Los ladrones sustrajeron objetos de valor.

Castelo Baldomir tenía un ahijado que trabajaba con ella en la peluquería. El resto de su familia está radicada en Galicia, España. Anualmente, según Luigina Villano, vecina de la zona, viajaba a ese país para visitarlos, cuando decidía escapar de la rutina de su negocio. Castelo no descuidaba su tienda: todos los días bajaba y luego regresaba al apartamento. A veces se quedaba en el local hasta las 9:00 pm para limpiarlo y esperar que sus empleados se marcharan.

Los homicidas no han sido capturados por los cuerpos de seguridad. Un grupo de vecinos observó que ella entró con dos hombres que la detuvieron en la entrada del edificio.

Gustavo Duque, secretario de Seguridad del municipio, informó que Polichacao apoya a la policía científica en las labores de investigación del caso, a través de testimonios y grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de los negocios adyacentes al edificio donde fue cometido el crimen. El funcionario destacó que en la jurisdicción se trabaja en cursos de condominio seguro para que los habitantes de las zonas residenciales cumplan los requisitos mínimos en materia de seguridad y evitar, así, este tipo de situaciones.