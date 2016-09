Natasha Suárez: No puedo, ni quiero perder mi trasplante por culpa del gobierno

La crisis humanitaria es una situación que se agrava cada vez más. Los pacientes con enfermedades crónicas y los trasplantados llevan meses protestando ante los medios de comunicación para exigir que les den las medicinas que necesitan para tener una vida tranquila junto a sus seres queridos.

Natasha Suárez, quien fue trasplantada hace cinco meses de un riñón y además padece diabetes, hizo eco de la necesidad que tienen las personas con condiciones como las suyas porque desde hace varios años la entrega de los medicamentos en intermitente.

La mujer, de 35 años de edad, exige al gobierno y al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, que escuchen las solicitudes de las más de 300.000 personas que actualmente necesitan medicamentos para vivir.

“Me rio porque esto no sé hasta cuándo será y es mejor reír para no llorar”

La lucha de Natasha Suárez empezó desde que le diagnosticaron un problema en el riñón, porque sabía la dificultad que existe en el país para conseguir los fármacos. “Afortunadamente” recibió todo el tratamiento para el primer mes del trasplante. “Gracias a dios porque de no ser así, no me trasplantaban”.

“El caos en mi vida empezó dos meses después de ser trasplantada”, resaltó.

Duró más de mes y medio sin recibir el tratamiento de inmunosupresores para prevenir rechazo de órganos trasplantado. Para ese momento, el prograf, que se utiliza para controlar la respuesta inmune de su cuerpo, pudo recibirlo gracias a una donación de medicamentos, pero estos estaban vencidos.

“Afortunadamente aun tenía chance de consumirlos. Estaban vencidos desde marzo, era mayo y la doctora me autorizó”, expresó.

La escasez de medicamentos la perjudica tanto en su condición de trasplantada, como en la de diabética.

“El seguro social simplemente se ha hecho el loco, hablo específicamente del señor Rotondaro, él no responde nunca a las solicitudes que hacen los trasplantados, ni los pacientes de enfermedades crónicas”, espetó.

Actualmente estan escasos el prograf, prednisona y todos los tratamientos que necesita Suárez y el resto de los trasplantados.

La mujer reitera que la entrega de estos medicamentos ha sido muy intermitente por parte del seguro social. “Gracias a Dios existen personas de buen corazón que hacen intercambio de medicinas o que las donan”.

El costo de los medicamentos en el exterior es muy costoso, por eso Suárez no lo presenta como una opción. La venezolana alegó que las personas en el país son útiles si están sanas.

“¿Por Dios hasta cuándo? Pónganse las manos en el corazón Rotondaro. El presidente sencillamente ocupa una silla, no sé qué hace y es triste”, dijo.