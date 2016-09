Desafíos de la crítica de cine

La shitstorm inunda al oficio. Una corriente de spam se cuela por las redes oficiales y alternativas, hasta cubrirte con su cloaca de ideas masticadas, intrascendentes, mal digeridas. Secuestran la atención de una demanda cautiva. Imponen un régimen de sofismas y memes. Viralizan el consenso de los leones desdentados, los ídolos rotos, los bingos de la bondad.

Esperan bajadas o subidas de línea para adaptarse al estado del tiempo, acoplarse al mandato unidimensional y publicar la gacetilla condescendiente de la semana.

De vez en cuando rompen con sus atavismos y deciden linchar a una causa perdida, a un chivo expiatorio, a una fuente infinita de prejuicios. Póngale usted el nombre y el apellido. Algunos de los más conocidos, en la comarca del desatino, son Hollywood, la hegemonía de la pornografía apocalíptica, el largometraje lento del mes, el típico genio incomprendido.

Hablando en serio, siempre hay una víctima y por lo general no viene sola. Dígame la industria nacional, defendida por una corporación, por una burocracia de enchufados. Es un caso sin remedio. Nuestro “Cartel Land” en HD.

Llama el deber patrio a subirse al bus de la nominada al Oscar del año. Por acto reflejo, los comentaristas de películas se pronuncian a favor o en contra del despropósito audiovisual. Empieza a correr la tinta de la nada, del vacío, de la autoindulgencia por Twitter y Facebook. Allí las estrellitas y likes sustituyen a las opiniones.

Mientras tanto acontece el estallido cultural de un ejercicio subpagado y sobrevalorado. En campaña perpetua de crowdfunding, como las delegaciones nacionales invitadas a festivales, pues escasea la plata, aunque sobran las ganas de desfilar por alfombras rojas rojitas.

Hoy cualquier ridículo se cree la reencarnación de Juan Nuño y Alfredo Roffe, porque postea perogrulladas en banda, del tipo “recomiendo ver la nueva joya de Michel Franco, Chronic”. ¿Cuál joya, cuál nueva? Franco moldea la primera cinta decente de su carrera. Al menos se puede mirar, pero tampoco requiere ser elevada a un pedestal de figuras intocables.

Convengamos algo. Si aproximamos la lupa, como Tomas Bernhard a los cuadros de los maestros antiguos, las supuestas gemas y los diamantes en bruto develan fisuras, astillas, grietas.

Al considerar la perfección un mito de las culturas decadentes, el presente exige un pacto con las fuerzas de la demolición, la incorrección política, la disidencia (urgida de argumentos).

De igual modo, cabe asumir y superar la siguiente maraña de obstáculos y retos: la censura, los conflictos de interés, el conservadurismo ilustrado, el anacronismo de la escuela de Frankfurt, las viejas categorías de análisis, las absurdas distinciones entre civilización y barbarie, los monopolios, los tabúes, las sectas, los cogollos, las roscas dulces y las brechas generacionales.

Los nostálgicos del esnobismo radical escriben para ellos mismos, en un éxtasis de onanismo cursi, desfasado e incomprensible. Umberto Eco los denominaba los críticos del orgasmo, poseídos por su propia lectura arrebatada y rebuscada del medio.

Los foros de la web, otrora lugares para la discusión, se volvieron espacios para el ajuste de cuentas, la puñalada trapera, los insultos, las descalificaciones, los diálogos de sordos, la explotación del ad hominem, la denuncia pirata, el reclamo plañidero.

De repente surge un tema de dominio colectivo, la proyección de un fenómeno social, y el ambiente de velorio deviene en una fiesta patronal, popular, folklórica y participativa. Asisten invitados de honor, coleados, arroceros y los moderadores de costumbre. La celebración dura poco.

Después regresamos al desierto de lo real, la quiebra de Maisanta, el desfalco de la Villa, las chaborradas del CNAC, las colas, la miseria, el desgobierno, las marchas, los exilios, los crímenes, las fobias, las pantallas desgarradas, los salarios de miedo.

Desde un no país, llamado Venezuela, me dedico a resistir en una trinchera minada y saturada, ahora convertida en círculo. Me pregunto si será vicioso. No tengo respuesta. Solo me gusta su olor a dinamita, a C4, a Molotov, a bombas de fabricación casera. Las únicas fáciles, útiles y necesarias de producir.

Lo demás exige debatirse en condiciones óptimas y normales. ¿Las tendremos?

Ya basta de cuestionadores anómicos, anémicos, fashionistas, faranduleros, apolíticos, despersonalizados, tarifados. Cuelguen los guantes de látex y de seda. Nadie los va a extrañar. De pana.