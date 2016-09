Venezuela cerraría el año con casi medio millón casos de malaria

Los pacientes de enfermedades crónicas no son los únicos que se han visto afectados por la escasez de medicamentos e insumos en el país. El año podría cerrar con más de 250.000 casos de malaria si no se toman las medidas necesarias para combatir y prevenir la mortal epidemia que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito anofeles hembra.

El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Instituto de Medicina Tropical de la UCV, la Academia Nacional de Medicina, la Red Venezolana de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Salud Pública, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Red Defendamos la Epidemiología Nacional y el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) denunciaron que la expansión de la malaria se está incrementando por la crisis económica que vive Venezuela.

A través de una rueda de prensa las organizaciones hicieron un llamado a los entes nacionales competentes para que dejen de lado la situación política y atiendan la crisis en el área de la salud.

Expansión

El ex ministro de Sanidad José Félix Oletta informó que hasta el 27 de agosto contabilizaron 350.000 casos de malaria en todo el país. Aseguró que el problema no sólo es el número de casos existentes, sino los que no se podrán prevenir. De 24 entidades federales, 16 tienen personas con la epidemia.

La situación que enfrenta el país pone en riesgo a los países vecinos, debido a que 81% de los casos de malaria en Colombia provienen de Venezuela.

“Nosotros le generamos 2.100 casos de malaria a Brasil, mientras que ellos nos generan 46”, sostuvo Oletta.

A pesar de que 21 países del continente están afectados por la epidemia, Haití y Venezuela son las únicas naciones que no han cumplido la meta de reducción.

Años anteriores Venezuela representaba 2% de los casos del continente, ahora tiene casi 50% y esa cifra pone en riesgo el logro de las otras 20 entidades. El aumento es de 357%.”Tenemos una emergencia de salud grave”, aseveró el ex ministro.



La petición

El también médico internista José Félix Oletta explicó que Venezuela no puede comprar los insumos porque está en deuda con el sector farmacéutico. “Necesitamos donaciones externas. Ya no producimos nada y el país debe tomar medidas para recibir los medicamentos”.

Enfatizó que el gobierno debe asumir su responsabilidad y dar a conocer la situación de la salud, así como actualizar los boletines epidemiológicos.

Reiteró que se necesita asesoría de instituciones internacionales debido a que más de 2.000 embarazadas está en riesgo.

Asumió que no es fácil resolver este problema porque requiere de tiempo y recursos. Aseguró que si se toman medidas desde ahora, se verían resultados positivos en un periodo de seis o nueve meses.