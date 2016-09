@soniahq57: " Sí iré la marcha de la MUD del 16 de septiembre"

"La Cumbre del Pueblo" fue convocada por los dirigentes e integrantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), para el 16 de septiembre en todo el país.

El objetivo de la convocatoria es para exigir respuesta al Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre el referendo revocatorio, que insiste la oposición debe ser en 2016.

En la ciudad de Caracas, la marcha será en la avenida Libertador, en donde a partir de las 9:00 AM realizarán un "mega cacerolazo".

En @Reporteya consultamos a nuestro seguidores: ¿Asistirá usted este 16S a la convocatoria hecha por la MUD para La Cumbre Del Pueblo en la Av Libertador de Caracas a las 9am ?

Leamos los comentarios más destacados.

Nuestra seguidora, Fernanda @fer1086mm señala: "Pues no acudiré, nada que ver con ésta MUD".

La tuitera, Orden&Progreso @NacaryLatre responde:" Debemos hacer presencia y presión en la calle todos los días y no lamentarse en una cola sin fuerza para luchar".

Ana julia @julita1010 asegura: "¡No iré! Todos son unos falsos e hipócritas con la traición que hicieron en reunirse en secreto con el enemigo. ¡Estamos decepcionados!".

Por su parte, Sonia Hernández @soniahq57 dice:"Todo llamado al revocatorio es un derecho y conciencia hay de sobra... Si iré la marcha del 16 de septiembre".

MariS @MariuSoriano subraya:"Yo a la calle a cumplir con mis diligencias. Difícil llevarme una olla en mi cartera. La MUD y sus cosas".

De manera tajante, Roberto Machado @machado_rjmm60 : "Sí iré!".

Mientras que, Yra @samarap4 expresa: "Ahora más que nunca voy como siempre, por que el régimen esta para desanimar al soberano y no lo van a lograr".

De igual forma, Hermelinda @Hermevargas se pregunta: "Si marcharé porque si la presión no la hacemos nosotros ¿Quién la hace ? Tenemos, que unirnos para poder salir de este peo, por Dios , somos pueblo

Pima Consultor @PIMAConsultor recalca: "No iré por qué manipulan".

Jesús Arévalo @arevalo273 destaca: "Claro que voy, debemos estar activos protestar en contra se esté régimen ineficiente de manera cívica sin caer en provocaciones".

Asimismo, José Rincón @JrinconI apunta: "Si, asistiré, no sé si le hago un favor a la MUD o no, no voy por eso, voy porque le incomoda a Maduro y su combo".

El señor, Daniel F. Gonzalez M @UnDanielEnVE agrega: "La factura por haber ocultado esas reuniones exploratorias se va a evidenciar este 16S".

El seguidor, Oswaldo Chirinos @oswaldochg revela:" Obvio que iré, mi familia y vecinos también".

Nena @yraidavasquez21 porq cambiaron fecha? razona: "¿Haciéndole el favor al Gobierno y Correr la Arruga'. Sigan dando tiempo y no habrá RR. ¡O sea!".

Jesica @jesica_2614 infiere: "No acudiré porque no creo en la MUD. No voy a seguir de borrego".

Al cierre, Fernando R. @FernandoRLM conclure: "¿Sinceramente queda de otra? Si existe otra manera de prender esto me avisan".