MUD Táchira se movilizará mañana al CNE

La Mesa de la Unidad Democrática convocó a los tachirenses a marchar mañana miércoles a la oficina regional del Consejo Nacional Electoral, desde las 9:00 am para “exigir condiciones justas” para dar el siguiente paso para el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.

Santiago Contreras, secretario ejecutivo de la coalición opositora en la entidad, expresó que los dirigentes, así como líderes sociales y vecinales, estarán presentes en concentración que forma parte de la agenda acordadas para exigir la realización del revocatorio este año.

La manifestación llamada “Táchira Exige Condiciones de 20 %” incluirá la lectura y consignación de un documento antes las autoridades regionales del CNE, acción a realizarse todo el país. En el texto, la MUD dejará claro que “no aceptará que el organismo obstaculice con más normas arbitrarias la recolección de firmas y el derecho de los venezolanos a solicitar la consulta popular establecida en la Constitución Nacional”.

“Ese 20 % de rúbricas debe ser recogido en todo el país, no por estados como de forma abusiva lo establecieron las 4 rectoras chavistas del CNE para recoger el 1 %, porque se trata de un proceso electoral nacional, no regional. Además, deben abrirse todos los centros electorales del país, con todas las mesas de votación y las máquinas captahuellas, durante tres días en jornadas de 6:00 am a 6:00 pm o hasta que haya electores en cola”, expresó Contreras.

El vocero de la MUD precisó que: “El CNE no puede seguir violando los principios de transparencia, eficiencia, confiabilidad, imparcialidad, independencia y participación ciudadana a los cuales está obligado por la Constitución en sus artículos 293 y 294”. Señaló que “en lugar de facilitar este proceso en defensa de los electores, el organismo ha convertido la solicitud del revocatorio en un verdadero viacrucis para la mayoría de los electores del país que quieren cambio de gobierno este año”.

Con información de La Nación