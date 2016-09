Madre de Gabriel San Miguel informó que su hijo partió ayer a España

La madre de Gabriel San Miguel, activista de Voluntad Popular liberado el viernes, informó que este partió ayer a España para “recuperarse” después de sus 82 días de reclusión.

Maribel Rodríguez también agradeció hoy las gestiones de la Embajada de España en Venezuela y del ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para lograr la excarcelación.



Rodríguez relató que cuando su hijo fue detenido en el estado Portuguesa, en el occidente del país, ella y su familia buscaron ayuda con abogados pero, teniendo en cuenta que San Miguel tiene doble nacionalidad venezolana y española, decidió tocar esa puerta internacional.



"Yo sentía que teníamos que buscar otra ayuda por un tema político y pensé que si Gabriel tiene doble nacionalidad, la nacionalidad española, vamos a tocar esa puerta, y tocamos esa puerta y esa puerta se me abrió y me dijeron pase adelante", explicó.



La madre de San Miguel dijo que la familia del opositor aprovechó que en el país se encontraba Rodríguez Zapatero, que realiza gestiones para impulsar un diálogo político en Venezuela, para pedirle su ayuda.



"Él (Rodríguez Zapatero) también impulsó toda esta negociación", precisó y afirmó: "Todas las puertas que yo hubiese tenido que tocar lo iba a hacer, yo pasé unos días horribles, en las noches solo rezaba".



San Miguel fue detenido junto al también dirigente de VP Francisco Márquez cuando se trasladaban por vía terrestre al estado Portuguesa para ayudar con la logística en la etapa de validación de las firmas en apoyo de la celebración de un referendo para revocar al presidente, Nicolás Maduro.



A los dirigentes se les incautó el equivalente a 2.000 dólares en efectivo y propaganda del partido Voluntad Popular.



Al ser consultada por el destino de Márquez que permanece preso en un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la madre de San Miguel adelantó que su liberación está muy cercana aunque prefirió no dar más detalles para no perturbar ese proceso.



Rodríguez también comentó que San Miguel y Márquez fueron reconocidos y tratados con respeto por la población penal de los tres centros de reclusión en los que estuvieron, dos de ellos cárceles para delincuentes comunes, y que los opositores se comprometieron a ayudar a los privados de libertad.

"Gabriel quedó tan comprometido con esos muchachos que a muchos de ellos yo sigo llevándoles ayuda, yo sigo con ese compromiso, conocer ese sistema (penitenciario) desde adentro es muy duro", concluyó.