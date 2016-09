"No tenemos la culpa del cacerolazo al presidente"

"Pusieron a mi hijo como un delincuente y él lo que se la pasa es de la casa al trabajo. Yo lo eduqué para que respetara, para que fuera un hombre de bien, y ahora nos salen con esto", señaló Yuletzi Carrasquel, madre de Miguel Ángel Carrasquel, de 24 años de edad, uno de los cinco detenidos el lunes. Se le acusó de tener en su poder bombas molotov, cauchos y gasolina con el fin de generar zozobra. El otro implicado es Jimmy Gabriel Méndez, de 18 años. A tres menores de edad les dictaron medidas cautelares. Ayer en la tarde discurría la audiencia de presentación. Fueron acusados de instigación pública.



"Yo espero que todo salga a la luz. Esto es una mentira. Mi hijo ni antecedentes penales tiene. Todo viene a raíz de lo que sucedió el viernes pasado, pero nosotros no tenemos la culpa de que hayan caceroleado al presidente", manifestó. Dijo que al joven se lo llevaron detenido el lunes a las 2:30 pm. "Mi hijo venía por la avenida cuando un motorizado le entregó el pote de gasolina a un policía, al que le gritó: 'Agarra a esos, los de camisa blanca y azul'. Los pegaron contra la pared y luego los subieron al convoy de la Guardia Nacional", señaló.



A Yuletzi Carrasquel le avisaron a su trabajo que se habían llevado al muchacho. Salió apresuradamente en taxi. "No lo encontramos por ninguna parte. Me lo negaron en todos los sitios a los que fuimos. Dimos vueltas hasta las 4:00 am. El martes temprano una de las mamás de los otros detenidos me dijo que estaba en el destacamento de la Pedro Luis Briceño. Allí lo vi desde lejos en el convoy cuando lo trasladaban a Los Cocos".



Madre e hijo se encontraron finalmente el martes en la tarde. "Está bien, pero uno no puede hablar mucho porque los guardias siempre están detrás. Le di agua y refresco, pero no permitieron que le llevara ninguna comida".



Junto con Miguel Ángel Carrasquel está detenido Jimmy Gabriel Méndez, de 18 años. "Les pusieron unas capuchas y unos pañuelos negros. Dijeron que tenían las caras tapadas. Eso es falso, lo inventaron todito".



Lucila Araque, madre de uno de los menores detenidos, ya en su casa con una medida cautelar, indicó que el seguimiento hecho por El Nacional permitió que saliera a la luz la verdad de lo sucedido: "Estoy eternamente agradecida. Si no fuera por ustedes a lo mejor todo esto se queda así o al menos hubiera tardado más en conocerse".