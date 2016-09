"Yo no estoy asustada, no he hecho nada malo"

Familiares de los detenidos en Villa Rosa se acercaron al Palacio de Justicia de La Asunción para esperar el desenlace del drama que comenzó este lunes a las 2:30 pm cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron a cinco jóvenes, tres menores de edad, acusándolos de tener en su poder bombas molotov, cauchos y gasolina con la finalidad de crear zozobra.



"Les sembraron los cauchos y los mismos guardias hicieron las bombas delante de nosotros", contó la madre de uno de los menores detenidos, Lucila Araque. "Una muchacha les tomó fotos y se le fueron encima. Se las hicieron borrar".



Acusados de instigación pública, a las 6:00 pm de ayer los menores fueron dejados en libertad bajo régimen de presentación cada 30 días. Los dos detenidos mayores de edad están en el destacamento de la GNB en la urbanización Pedro Luis Briceño. Se espera para hoy la audiencia de presentación.



En el lugar esperaban 14 personas, entre los que se encontraban las mamás de cuatro de los detenidos y el papá de otro de ellos. Los jóvenes tienen 14, 15, 16, 18 y 24 años. "No se conocen. Los agarraron en sitios distintos. A mi hijo se lo llevaron de la vereda 16, a otro de la 7, dos estaban en la principal y el último lo agarraron a una cuadra", relató Lucila Araque.



Explicó que su hijo salió a hacer un mandado. "Está en short y cholas. Si lo acusaron de montar guarimbas, ¿cómo iba a salir así?". El muchacho estudia cuarto año en el Liceo Bolivariano Pbro. Manuel Montaner Salazar de Villa Rosa.



Eneidy Cedeño, hija de Lucila Araque, aseguró que los guardias les gritaron a los detenidos que eran traidores a la patria. "Esos muchachos no tienen ninguna vinculación con el cacerolazo del viernes pasado". Contó que su hermano se cayó cuando intentaban detenerlo: "le apuntaron con un FAL y lo montaron en un convoy. Otros corrieron y se les escaparon".



Especificó que en Villa Rosa pasan motorizados amedrentando. "Hay muchos Tupamaros por las veredas. Lo hacen para meternos miedo, pero yo no estoy asustada, yo no he hecho nada malo".



Luis Tarbay, coordinador de Derechos Humanos de la MUD, y la abogada Tatiana Aguilar asistieron a las víctimas. Confirmaron la denuncia que indica que los efectivos de la GNB sembraron las pruebas. "Esto es una cacería de brujas", dijo Aguilar vía telefónica. "Todo es falso, es un vil montaje".



El general Aquilino Rafael Mata, jefe del comando de zona N° 71 de la GNB, en Los Cocos, indicó en rueda de prensa que a los jóvenes se les incautaron 10 bombas caseras, 10 cauchos y dos envases con gasolina. "Estamos seguros que no están actuando solos".



Investigación parlamentaria. La Comisión Delegada ordenó a la Comisión de Política Interior que investigue los hechos en Villa Rosa y que velen por los derechos de esa población. El diputado Luis Emilio Rondón negó que la protesta haya sido planificada, como señaló el PSUV, porque la visita de Maduro fue "súbita": "Allí repararon los techos de unas casas hechas en el gobierno de Jaime Lusinchi, y la gente no sabía que iría el presidente. No hubiera pasado nada si Maduro no se baja y entrompa a quienes caceroleaban".



El parlamentario Jhonny Rahal desmontó las denuncias del PSUV de que estaba ese día en Villa Rosa promoviendo el cacerolazo. Mostró pase de abordaje del avión, que le dieron esa noche en Maiquetía. "El gobierno, en lugar de reflexionar, secuestra, y siembra evidencias", lamentó.