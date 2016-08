The New York Times: Venezuela y el laberinto del referéndum contra Nicolás Maduro

La escasez de alimentos y medicamentos y la crisis económica y la delincuencia han convertido la vida de los venezolanos en una lucha contra el tiempo, de la cual esperan salir a través de una herramienta electoral: el referéndum que permita revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

Una investigación de la Universidad Simón Bolívar muestra que 9 de cada 10 venezolanos no pueden comprar los alimentos que necesitan. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación superará 720% este año, reseñó The New York Times.

El tiempo también juega en contra de 75% de los ciudadanos que, según una encuesta reciente, cree que el presidente Nicolás Maduro debe salir del poder por la vía de un referéndum, mecanismo que permite la remoción de las autoridades elegidas por votación popular mediante una nueva consulta.

La única forma para que los venezolanos puedan convocar elecciones presidenciales anticipadas, acortando el actual mandato que finaliza en 2019, es que se celebre un revocatorio antes del 10 de enero de 2017 y la oposición lo gane. Además, deben lograr una votación mayor a la que obtuvo Nicolás Maduro en 2013 (7.587.579 votos).

Pero, con el fin de llegar a eso, la oposición venezolana se enfrenta a una carrera de obstáculos.

Los períodos presidenciales en Venezuela son de seis años. Eso significa que, constitucionalmente, la revocación popular del mandato de un presidente no puede hacerse antes de que se hayan cumplido los primeros tres años del ciclo.

A su vez, la Constitución establece que la revocación solo puede realizarse antes de que inicie su quinto año de mandato. En caso contrario, el vicepresidente asumirá el cargo durante el resto del período.

Eso le otorga un margen de solo 12 meses a quienes buscan convocar el revocatorio. Ahora, en los hechos, prácticamente les quedan seis meses para lograrlo.

