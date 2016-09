Williams Dávila denunciará ante Parlasur la persecución política en Venezuela

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Williams Dávila, informó que el organismo discutirá la próxima semana sobre la amenaza del Presidente Nicolás Maduro de arrebatar las inmunidades a los parlamentarios de la nueva Asamblea Nacional venezolana.

Dávila alertó que al conocerse dicha amenaza "como cabeza de la Comisión de Asuntos Internacionales dirigí comunicación a la Presidencia del Parlasur donde recibí respuesta que la propuesta de acto tendrá entrada en la próxima sesión ordinaria.”

“Debemos frenar estas pretensiones del régimen de querer bloquear a los diputados de la oposición para que no vayamos al Parlamento del Mercosur, no autorizando a la Tesorería, la compra de los pasajes porque como el régimen perdió influencia política en Mercosur no quiere que funcione y apruebe resoluciones que condenen sus acciones contra la Asamblea Nacional", añadió.

Asimismo, el parlamentario por Acción Democrática, rechazó la arremetida contra los alcaldes de la Unidad Democrática en las últimas 72 horas, por lo que comunicó que presentará ante el Parlasur, los casos de: el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky; del municipio Arismendi Richard Fermin y del municipio Mariño de Nueva Esparta, Alfredo Diaz.

Con información de Nota de Prensa