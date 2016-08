Istúriz: Gobierno atraviesa el momento más peligroso

El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, dijo hoy que la llamada revolución bolivariana instaurada hace 17 años en ese país caribeño atraviesa "el momento más peligroso" ante los planes de la oposición venezolana de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.



"Es el momento más peligroso para la revolución, porque ellos (oposición) han fracasado en todo (...) entonces no hallan qué hacer, y están dando un salto de la guerra económica a la guerra política, a la guerra violenta", dijo Istúriz desde el céntrico estado Miranda en un acto político que transmitió la estatal VTV.



Aseguró que la oposición ha fracasado en todas las acciones contra el Gobierno entre las que citó la solicitud de aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela y la iniciativa constitucional de un referendo para revocar el mandato de Maduro este año.



"Aquí no va a haber referendo, den la cara a su gente y díganle la verdad, aquí no va a haber referendo", aseguró.



Tras ello, Istúriz se refirió a la marcha opositora prevista para el próximo jueves en la capital venezolana y convocada hace semanas por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) bajo el nombre de la "Toma de Caracas".



"Eso es un plan desestabilizador, un plan golpista para tumbar a Maduro y va a ser en todo el país (...) lo que están buscado es desestabilizar el país, un muerto, un preso, un golpeado, para decir que por eso es que van a luchar porque no tienen la capacidad de movilizar al pueblo", sostuvo.



Por lo anterior, el Vicepresidente afirmó que el Gobierno está dispuesto "a enfrentar lo que venga", y adelantó que aplicarán "fuego lento" a los dirigentes opositores.



"Primero nos matan, véanme a la cara, se los juro por mi madre santa, primero nos matan antes que desinstalen esta revolución", agregó.



La movilización en cuestión tiene como objetivo presionar al Poder Electoral venezolano para que publique el cronograma del referendo revocatorio presidencial y, según ha indicado la MUD, será una manifestación pacífica.



Por su parte, el chavismo ha reiterado que la marcha del 1 de septiembre tiene fines de insurrección.