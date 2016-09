UNT pidió a Colombia solicitar a Mnoal que Venezuela abra el canal humanitario y libere a los presos políticos

La Secretaría Nacional de Organización de Un Nuevo Tiempo (UNT) acudió al Consulado de Colombia en Caracas para solicitar que como miembro pleno del Movimiento de Países No Alineados(Mnoal) vean y constaten, la situación de crisis humanitaria y derechos humanos que existe en Venezuela.

En ese sentido, el concejal del municipio Baruta Omar Villalba, acompañado de la diputada al Consejo Legislativo de Miranda y Secretaria Nacional de Organización de UNT, Verónica Barboza, el concejal metropolitano José Gregorio Caribas y los concejales Girolima Marmoto (Chacao), Rosiris Toro (Sucre), Kadary Rondón (Libertador), Omar Nowak (El Hatillo), Enmanuel Giménez y Óscar González (Caracas), anunció que fueron atendidos por la cónsul Martha Ramírez, quien aseguró que enviaría el petitorio al embajador colombiano.

"Nuestro país en estos momentos atraviesa por una crisis humanitaria, la más difícil de hecho, situándose en 80% de escasez de medicamentos. Las delegaciones de los países que vendrán, que por cierto no es ni la mitad de los integrantes del Movimiento de Países No Alineados, cuando vayan a una farmacia en Nueva Esparta si ven que hay medicamentos genéricos, es porque el gobierno quiere abastecer para mostrar una realidad que no existe en el país entero", aseveró el edil.

Asimismo, el concejal por la tolda azul ratificó que "queremos pedirle a la Cumbre de Países No Alineados, que evalúe la situación de los derechos humanos y civiles de nuestro país, en Venezuela hay más de 100 presos políticos, donde destacamos a nuestro líder fundador Manuel Rosales quien mañana cumple 11 meses de su injusta detención, por lo que solicitamos a las 120 naciones que indaguen sobre los presos políticos en Venezuela".

Finalmente, el concejal Omar Villalba indicó que "rechazamos en nombre de UNT que el gobierno venezolano privilegie los gastos superfluos como el tirar la casa por la ventana con esta cumbre innecesaria, mientras nuestro pueblo pasa trabajo y que con esos miles de millones de dólares pudimos activar el sector farmacéutico de nuestro país".

Con información de nota de prensa