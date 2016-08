Trabajador despedido del Seniat por firmar: Soy funcionario del Estado no del PSUV

El 17 de junio a la 1:00 pm el abogado Ramón Salas fue notificado de la destitución de su cargo en el Seniat por haber firmado para la realización del referéndum revocatorio. Se desempañaba como especialista administrativo de grado 15 en la división jurídica tributaria del organismo y llevaba 15 años en funciones.

En 2005 y 2009 viajó a Salamanca, España, para realizar una especialización en Derecho Administrativo y Tributario. Estudió inglés británico y portugués brasileño en notables centros educativos y publicó alrededor de 20 trabajos en el ente estatal en materia de Derecho Tributario; sin embargo, a él le entregaron la misma notificación de destitución que recibieron otras 280 personas aproximadamente en el Seniat.

“A pesar de que soy funcionario de carrera me remueven del cargo como si fuera funcionario de libre nombramiento y remoción. Este acto es ilegal, inconstitucional, arbitrario y totalitario (…) No se trata de si uno firmo o no, solo ejercimos un derecho contemplado en la Constitución”, denunció Salas.

Esa tarde se le acercó una funcionaria y le pidió que firmara el documento como recibido. “'Entrégueme el carnet' , me dijo. 15 años que de pronto se te van simbólicamente entregando la credencial”, lamentó.

Seguro médico

Durante la entrevista en El Nacional Web, Salas presentó el informe médico con el diagnóstico que le hicieron a su padre de 73 años: cardiopatía isquémica sintomática. Por lo cual tuvo que ser operado del corazón recientemente.

Dicha cirugía fue costeada tanto por el seguro HCM que tenía como funcionario, como por la póliza de exceso, gracias a que era asociado a la caja de ahorros del organismo estatal; sin embargo, tanto el ex trabajador como su familia ya no cuentan con ese beneficio.

“A partir del próximo año no podré costear los gastos médicos (…) Son los efectos colaterales por haber ejercido mi derecho constitucional”, expresó el abogado.

José David Cabello Rondón

Sobre el responsable de tomar la decisión comentó que “la firma que se ve en la notificación es de José David Cabello Rondón, superintendente del Seniat y hermano del diputado Diosdado Cabello Rondón (…) En mi familia están claros en que no cometí ningún delito, pero más que esto los responsables de que mi papá no tenga cobertura médica son el presidente de la República, Nicolás Maduro y el superintendente”.

Ramón Salas sostuvo que el acto constiyuye un abuso de poder, por lo que acudirá a los tribunales. No obstante, aunque no obtenga una respuesta inmediata acotó que quedará la sanción moral sobre los funcionarios.

“La Constitución establece que el ejercicio de la administración pública está apartado del proselitismo político, yo soy funcionario del Estado no del PSUV (…) nunca hice proselitismo político, siempre me he debido al Estado”, añadió.

El abogado envió un mensaje a sus ex compañeros de trabajo: “Les digo que no me tengan lástima ni se atemoricen por lo que me sucedió, todos los compañeros que estamos en esta situación sabíamos lo que hacíamos, ninguno es un traidor ni un contrarrevolucionario”.