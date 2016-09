Ramos Allup no descarta manifestar en la calle hasta que gobierno se vaya

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que en vista de las propuestas que algunas personas han hecho llegar a los dirigentes de la oposición en las cuales se plantea permanecer en la calle hasta que haya un cambio de gobierno, no tiene problemas con ellas porque son un “mecanismo de presión cívica”.

Pero indicó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) prefiere actuar con mesura y no convocar alguna movilización que no pueda controlar. “Hay que ser muy cuidadosos antes de convocar un evento que no podamos sostener y conducir”, aseveró Allup durante una entrevista en Globovisión.

También cuestionó si las personas estaban dispuestas a llegar a esas medidas: “¿Hay estado de ánimo para que salgamos millones de venezolanos sin regresar a nuestras casas?”, preguntó el presidente de la Asamblea Nacional.

Aseguró que, de tener el respaldo popular, el dirigente de Acción Democrática estaría dipuesto a llevar a cabo la movilizacción.

“No tengo problema de permanecer en la calle de manera pacífica diciéndole al gobierno: ‘Hasta que usted no se vaya yo no me muevo de aquí”, expresó.

Hizo referencia a otros mecanismos que le han planteado sus seguidores, como la desobediencia civil, pero aseguró que se trataba de un término muy ambiguo: “Otros dicen desobediencia civil, que va desde no pagar servicios y no seguir las leyes de tránsito, hasta no pagar el impuesto sobre la renta”.

Si bien la MUD tiene muchas opciones sobre la mesa, resaltó la cautela con la cual deben actuar los opositores, ya que “no estamos en plan de tremendismo”.