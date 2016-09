Ramos Allup Sobre Mnoal: Pronunciamientos en ese encuentro no tienen relevancia ni trascendencia

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró hoy que la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que el gobierno de Nicolás Maduro realizará en Nueva Esparta no tiene relevancia ni trascendencia. Además, no tendrá efectos positivos.

Lamentó que realicen el evento en medio de la crisis. Asimismo, indicó que la isla de Margarita fue “parapeteada”, pero al terminar la Cumbre todo volverá a la misma problemática.

El diputado resaltó que el encuentro será una reunión “entre pares y amigos. De líderes de dictaduras feroces”. La Comisión Delegada de a Asamblea Nacional tenía previsto instalar la sesión parlamentaria desde Nueva Esparta; sin embargo, el gobierno prohibió los vuelos privados y la venta de pasajes para arribar a la isla por mar.

“Hubiera sido un evento propicio para que los diputados discutiéramos frente a los países no alineados (…) es posible que hasta hubieran impedido nadar. No podemos hacer la sesión porque al gobierno le da miedo que hablemos”, sostuvo en rueda de prensa.

Entre los temas que Allup planteaba llevar a la Cumbre están los ataques a los DD HH, los presos políticos, la negativa de efectuar este año las elecciones regionales y el revocatorio así como la escasez de alimentos y medicinas.

“Qué va a hacer el gobierno si en presencia de los no alineados, ¿será que van a evitar un cacerolazo? ¿Van a matar a los venezolanos? Es posible que el pueblo que está harto proteste de alguna manera”.

Expresó que la oposición continúa agotando todas las vías democráticas. Por último, denunció que por cada preso político liberado encarcelan a tres. “Los meten presos como rehenes a ver si la oposición, por obtener su libertad, canjea presos políticos por referéndum revocatorio”. Resaltó que los dirigentes prefieren quedarse internos en las prisiones antes que sacrificar las elecciones.