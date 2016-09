Oposición denunció impedimento para ir a sede cumbre No Alineados

El presidente del parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, denunció este viernes la prohibición del Gobierno de Nicolás Maduro de la venta de boletos a los diputados opositores para viajar a isla Margarita durante los días en que se celebrará en la isla la Cumbre del Movimiento de los No Alineados (MNOAL).



Con esta supuesta decisión con la que el "Gobierno cobarde prohíbe venta de boletos aéreos y marítimos para Margarita a funcionarios AN (Asamblea Nacional, parlamento)" las autoridades "violentan derecho al libre tránsito", aseguró en un mensaje en la red social Twitter.



El supuesto impedimento frustraría los planes de los diputados opositores, que componen unas tres cuartas partes del parlamento, de reunir el pleno en el estado insular Nueva Esparta, del que forma parte Margarita, el próximo jueves, cuando estarán en desarrollo las actividades de la cumbre de MNOAL, de la que Venezuela es anfitrión.



"¿Cuál es el miedo del Gobierno de que sesionemos en Margarita?" se preguntó el parlamentario opositor en otro mensaje en el que además aseguró que "no van a reprimir la voluntad popular.



El parlamento venezolano, actualmente en receso, retomará su segundo periodo de sesiones el próximo jueves, para ello la comisión delegada inicio el pasado martes las diligencias para que esa sesión pueda darse en la isla del Caribe.



El objetivo de los parlamentarios es aprovechar la ocasión de la cumbre y probablemente extender la invitación a algunos invitados a la plenaria de diputados, según la junta directiva de la AN.



En las últimas semanas los opositores además han criticado los gastos que, aseguran, ha destinado el Ejecutivo a la organización del evento justo cuando el país atraviesa una de su peores crisis económicas.



"Por mucho que parapeten Margarita para la cumbre, no van a poder disimular que han convertido Vzla (Venezuela) en un pudridero, una tragedia para todos", indicó Ramos Allup en esa línea de críticas.



Las autoridades venezolanas iniciaron el pasado 28 de agosto una operación con 14.000 policías en la isla de Margarita, en el norte de Venezuela, para garantizar la seguridad de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará allí del 13 al 18 de septiembre.