Monseñor Padrón: "No oír al pueblo es no oír a la voz de Dios”

Luego de las marchas realizadas en Caracas el día de ayer, monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, describió como ejemplares ambas manifestaciones.

“Lo que pude seguir a través de los medios de comunicación demostró que el pueblo todo quiere vivir en paz”, expresó Padrón.

Para el sacerdote, la marcha de la oposición hace un claro llamado al Ejecutivo que debería escuchar. "Pero este gobierno no oye a nadie y no oír al pueblo es no oír a la voz de Dios”, puntualizó

Durante una entrevista con César Miguel Rondón para Unión Radio, expresó que no se trata en este momento de un tema político sino atender la parte social, que es lo que más preocupa a la población; desabastecimiento, la falta de medicinas, entre otros.

Padrón reflexionó sobre la realización del referéndum revocatorio, que a su parecer es una acción que no se contradice con la paz y estabilidad de la población porque, “el pueblo elige con votos y destituye con votos”.