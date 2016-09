Mitzy de Ledezma: “Venezuela quiere un cambio y es irreversible”

“Marchamos por la catástrofe económica que estrangula de hambre a la gente, por esta crisis social que mantiene a las familias en zozobra, porque hay una espantosa inseguridad que acorrala de miedo a niños, jóvenes y ancianos y ese es el cuadro que queremos cambiar. Sabemos que mientras persistan en la equivocada idea de mantener este modelo fracasado no será posible aprovechar los inmensos recursos con que cuenta nuestro país para abrirse camino a la prosperidad. Por eso hay que cambiar de gobierno para poder superar la crisis, por eso queremos que ese cambio sea pacífico y constitucional, por eso exigimos Referéndum Revocatorio”, aseguró Mitzy Capriles de Ledezma mientras marchaba en compañía de la Alcaldesa Encargada Helen Fernández y el diputado por Alianza Bravo Pueblo Richard Blanco.

Para Capriles de Ledezma el pueblo venezolano continúa demostrando que su objetivo es la salida pacífica a través del Revocatorio.

“Quien encarna la violencia es este régimen que queremos cambiar. Sus voceros hacen violencia cada vez que insultan, difaman y amenazan a quienes disentimos. La violencia se vive a diario en Venezuela, es violencia ver que la arepa está más cuadrada que nunca, es violencia oír que matan más de 28 mil personas en un año, es violencia saber que roban al país y no pasa nada, es violencia vivir a oscuras y no tener agua en la casa, es violencia calarse horas en colas porque no hay comida ni medicinas (…) Por parte de la Fuerza Armada lo menos que podemos esperar es que más bien protejan al pueblo de la violencia, que actúen apegados a la Constitución”, dijo.

Sorprendida por el despliegue policial alrededor de la manifestación la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández reiteró el compromiso de las fuerzas democráticas con el Referendo Revocatorio como única vía a la salida pacífica de la crisis política y social.

“Envilecidos de poder nos reciben con un despliegue de fuerza inaudito, pretendiendo intimidar a un pueblo que ya no aguanta más tanto engaño y traición. Esta es una gesta ciudadana porque el pueblo se encuentra en las calles el día de hoy expresando, a viva voz, que la barbarie sucumbió bajo la luz de la razón. No importa que pretendan intimidar, tampoco si trancan calles o avenidas porque este pueblo es grande, no por el tamaño del territorio ni por el número de sus habitantes, este pueblo se hizo grande cuando decidió vivir en libertad y democracia”, aseguró Fernández.

Rechazó la actitud que han decidido tomar los voceros del Gobierno Nacional ante la manifestación del pueblo venezolano que sólo exige que se ponga fecha a la recolección del 20% de firmas que activaría la consulta para revocar a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República.

“Basta ya de discursos cargados de violencia, de odio, de exclusión, discursos que fomentan la guerra que no es justificable entre nadie y mucho menos pueden ser de venezolanos contra venezolanos. Pongamos el punto final, por eso exigimos fecha para el ‘Revocatorio Ya’ y con él avancemos a recuperar los valores de la justicia social, la paz y la libertad de un pueblo que reclama progreso para todos por igual. El pueblo de Venezuela hoy nos deja un ejemplo de coraje y valentía”, manifestó la Alcaldesa Metropolitana Encargada.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, destacó la importancia de que se lograra la asistencia de miles de venezolanos a la Gran Toma de Caracas. Aseguró que la respuesta de los ciudadanos demuestra de qué lado está la mayoría.

“Democráticamente estamos demostrando que tenemos la fuerza de cambio de la mano del pueblo venezolano, pacíficamente tomamos las calles de Caracas para exigirle al CNE que fije una fecha inmediata del Referendo Revocatorio, porque así lo demanda el pueblo y lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", indicó Blanco.

El tema de los presos políticos no quedó de lado. El diputado Richard Blanco aseguró que "esta impresionante manifestación, este mar de gente es sólo la antesala para las grandes marchas que vienen para Venezuela, por todos los presos, perseguidos y exiliados políticos, por nuestro líder Antonio Ledezma, preso injustamente desde hace 559 días; por Leopoldo López, Manuel Rosales, por la injusticia que han cometido con Daniel Ceballos, con los estudiantes, con todo aquel que se le ha opuesto a este ‘hambreador’ gobierno", expresó.

Asimismo el parlamentario reiteró ante los presentes que esta manifestación es apenas el inicio y que el pueblo se mantendrá en las calles, cívicamente acompañando las demás actividades establecidas por la MUD en los próximos días, "permaneceremos hombro a hombro con el pueblo en todo momento, hasta que los organismos del Estado reaccionen y atiendan el llamado de toda una nación que rechaza su gestión", aseguró, al tiempo que exhortó a los manifestantes a no caer en provocaciones y evitar la violencia a fin de demostrar el carácter pacífico de la lucha democrática.